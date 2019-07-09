Владивосток, , 06:57 — REGNUM

Ледокольный паром для Камчатки торжественно заложили на Ливадийском СРЗ в Приморском крае. Судно станет самым современным и технически самым сложным из всех, что построены на заводе в последнее время, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Длина нового ледокольного парома будет 33 метра, ширина — до 10 метров. Вместимость — до 50 пассажиров. Судно, как обещают судостроители, будет оснащено по самым современным требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, для Камчатки также будут построены два грузопассажирских судна общей стоимостью 4,5 млрд рублей. Одно из судов будет служить для сообщения Камчатки с портами ДФО, второе будет курсировать между Петропавловском-Камчатским и Командорскими островами.