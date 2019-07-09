Владивосток, , 05:06 — REGNUM

Индекс роста цен на топливо на Дальнем Востоке будет соответствовать прогнозам, которые правительство закладывало в «демпфер», то есть рост цены не превысит уровень инфляции, заявил в кулуарах промышленной выставки «Иннопром-2019» вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Госрезерв нефтепродуктов пока использовать не планируют, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Дмитрий Козак «Цены на бензин и дизельное топливо на Дальнем Востоке будут стабилизированы за счёт корректировки «демпфирующего механизма» налогового манёвра, который проводится в нефтяной отрасли России».

Вице-премьер пояснил, что правительство скорректирует «демпфер», в нём будет повышающий коэффициент, который станет дополнительной надбавкой для ДФО. При этом Дмитрий Козак признал, что на Дальнем Востоке всё гораздо сложнее, но выразил уверенность, что ситуация выправится.

«Будем надеяться, что у нас там всё будет нормально. У нас и на сегодняшний день, несмотря на то, что на Дальнем Востоке действительно всё сложнее, есть дополнительная логистическая составляющая… Будет дополнительная надбавка к демпферу к отрицательному акцизу для Дальнего Востока. Рост цены не превысит уровень инфляции», — сказал Козак.

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Вице-премьер акцентировал, что для решения проблемы роста цен на топливо на Дальнем Востоке правительство не планирует привлекать госрезервы нефтепродуктов.

Дмитрий Козак «Мы рассматривали эту проблему, связанную с закупками топлива в Росрезерв. Отрегулировали её. Речь идёт о регулировании графика закупок дополнительных, дополнительные объемы топлива закупать в Росрезерв для осуществления интервенций — в этом нет необходимости, для этого нужны дополнительные емкости. Всё уже отрегулировано. Ситуация на рынке стабильна».

Как сообщало ИА REGNUM, после окончания действия соглашения между правительством РФ и нефтяниками о сдерживании цен на топливо, стоимость бензина на автозаправках Дальнего Востока показала рост. Владельцы АЗС считают, что нарушена логика рынка: оптовые цены выше розничных.