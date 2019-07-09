Казань, , 04:19 — REGNUM

Счётная палата Татарии, проверив Республиканскую клиническую инфекционную больницу, обнаружила нарушения на сумму свыше 125 млн рублей, а также несоблюдение норм питания пациентов, неиспользование целого здания амбулатории. Данные сведения содержатся в отчёте аудитора по результатам проверки использования госучреждением бюджетных средств в 2017—2018 годах и истёкшем периоде 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аудитор Ильнур Мубараков в ходе проверки выделенных медучреждению 775,1 млн рублей обнаружил нарушения на 125,2 млн рублей. Большая их часть касалась управления имуществом. В частности, учреждение не использует имущество и недвижимость на сумму 4,4 млн рублей и часть участка площадью 15 тыс. кв.м.

Уточняется, что здание амбулатории и кухни на улице Окольная, 10 не используется свыше 2,5 года. В минздрав РТ отправлено предложение изъять объект из оперативного управления больницы.

Неиспользование участка в минздраве РТ объснили тем, что на нём запланировано строительство второй очереди больницы — детской клиники, так как уже на сегодня наблюдается недостаток мест в имеющейся клинике, и из-за этого пациентов вынуждены размещать в коридоре.

Аудитор отметил также, что ряду помещений требуется капитальный или текущий ремонт.

Нарушались в медицинском учреждении и нормы питания больных.

«Пациентов медучреждения кормили с превышением норм по крупам и макаронным изделиям, при этом они недополучали молочные продукты, фрукты, овощи, рыбу», — добавил Ильнур Мубараков.

Результаты проверки направят в региональную прокуратуру.

Напомним, за 2017−2018 годы больница оказала бесплатную помощь почти 90 тыс. пациентов, из которых свыше половины — дети. На даты проверки Счётной палатой РТ в медучреждении были вакантны 23% должностей (175 единиц) от штатной численности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нарушения в сфере питания пациентов были обнаружены и в Республиканском клиническом кожно-венерологическом диспансере, где больные недополучали фрукты, овощи. Аудитор объяснил это малыми суммами, выделяемыми на питание, отметив, что медучреждения стали заложниками ситуации.

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