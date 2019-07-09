Казань, , 03:57 — REGNUM

В Республиканском клиническом кожно-венерологическом диспансере Татарии из предоставленных за 2,5 года 914,8 млн рублей с нарушениями были израсходованы 120,3 млн рублей. Об этом сообщил аудитор Ильнур Мубараков в своём отчёте по результатам проверки использования бюджетных средств медучреждением, в ходе которой были обнаружены многочисленные нарушения и аварийное состояние некоторых помещений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам аудитора, большая часть нарушений — на сумму 98,9 млн рублей — это недостоверное отражение в бухгалтерском учёте недвижимости и земель. Данные нарушения устранили в ходе проверок. Также среди обнаруженных нарушений — искажение финансовой отчётности. По последним фактам было составлено четыре административных протокола. Также в диспансере обнаружились невостребованные здания, транспорт, техника и медоборудование общей стоимостью 19,3 млн рублей. Помимо этого, договоры на госзакупки на сумму 1,8 млн рублей были заключены без проведения торгов, что также является нарушением.

Ильнур Мубараков отметил, что часть зданий и помещений диспансера также «не отвечают требованиям оказания медицинских услуг», а в ряде из них и вовсе «положение просто удручающее». Плесень, подтёки, отслоение штукатурки и краски обнаружили в казанских отделениях — на улицах Толстого, Большая Красная и в стационаре в Набережных Челнах.

В списке выявленных нарушений — размещение пациентов в палатах с нарушением минимума санитарно-эпидемиологических требований, который гласит, что на одного человека должно быть 7 «квадратов».

По словам аудитора, ущемлялись больные также при организации их питания — по отдельным продуктам не соблюдались нормы, в частности наблюдалось недополучение молочных продуктов, овощей, соков и фруктов.

«Эта проблема — системная и о ней Счётная палата заявляет не первый год. К сожалению, в вопросах организации питания медучреждения являются заложниками ситуации, ведь по утверждённому тарифу в 197 рублей в сутки на одного человека, им приходится по три раза в день кормить больных», — констатировал Мубараков.

Результаты проверки обсуждались на одном из совещаний, на котором глава минздрава РТ Марат Садыков отметил, что аварийное состояние зданий и помещений диспансера вызывает большее волнение, но в ближайшее время начнётся разработка проектных документов на новый корпус в Казани. Те здания диспансера, которым уже свыше 30 лет, стоят в планах на капремонт.

Документы аудиторской проверки отправят в прокуратуру республики для принятия решения.

Напомним, диспансер ежегодно оказывает бесплатную медпомощь почти 10 тыс. пациентов. Учреждение имеет филиалы в семи городах региона, в его штате — более 1,2 тыс. сотрудников.