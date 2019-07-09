Москва, , 02:38 — REGNUM

Вино в России, вероятно, подорожает с начала будущего года, пишет газета «Ведомости».

Отмечается, что инициатором является российское правительство, которое предложило поднять цены: с 18 до 31 рублей за один литр — на тихие вина и с 36 до 40 рублей — на игристые вина.

Размер ставок на акцизы рассчитывается «исходя из необходимости приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции».

Издание сообщает, что проект в скором времени поступит на рассмотрение в Госдуму, как утверждает Олег Осипов, пресс-секретарь премьер-министра России.

Напомним, согласно ст. 193 НК РФ, акциз на вино без защищенного географического указания (наименования места происхождения) составляет 18 рублей, на шампанские (игристые) вина, у которых имеется защищенное географическое указание — 14 рублей, шампанские (игристые) вина без защищенного географического указания — 36 рублей.

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