Москва, , 00:36 — REGNUM

О причинах возможного «развода» Сбербанка и компании «Яндекс» сообщили источники The Bell.

Одна из причин — невыполнение созданным этими структурами совместным предприятием ключевых показателей. Другая причина — отсутствие у предприятия сильного лидера. Кроме того, как причина сложностей в отношениях упоминается попытка Сбербанка получить больший контроль над платежами и над деятельностью.

Отмечается, что не исключена вероятность покупки Сбербанком сервиса Avito и интернет-магазина Ozon.

Напомним, создать совместное предприятие на площадке «Яндекс.Маркет» Сбербанк и «Яндекс» решили два года назад. К настоящему моменту это предприятие включает площадку для покупок из иностранных магазинов Bringly, сервис «Беру» и площадку «Яндекс.Маркет».