Екатеринбург, , 00:13 — REGNUM

Турецкая компания Kozuva Group будет строить грузовой терминал в аэропорту Казани. Соответствующее соглашение было подписано на международном форуме «Иннопром-2019» с агентством инвестиционного развития в рамках российско-турецкого промышленного форума, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

По словам главы Татарии Рустама Минниханова, Турция сегодня является одним из ведущих внешнеэкономических партнёров республики. Интенсивные контакты дают конкретный результат в виде роста товарооборота, поступления инвестиций и совместных проектов. Он подчеркнул, что турецкие компании инвестировали в экономику республики около $2 млрд.

Татария заинтересована в том, чтобы турецкий бизнес продолжал развивать свои проекты в республике и готов оказать для этого всестороннюю поддержку, заявил глава региона на встрече с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком.

«Нам интересны самые разнообразные сферы экономического сотрудничества с Турцией, включая такие сферы, как энергетика, нефтехимия, машиностроение и автомобилестроение, ИТ и другие высокие технологии, здравоохранение, строительство, АПК и туризм», — уточнил Минниханов.

Турецкий министр подтвердил, что стороны имеют большой потенциал для развития сотрудничества.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время на территории республики работают несколько крупных высокотехнологичных турецких заводов. В мае прошлого года открылся еще один завод по производству стальных заготовок для автопрома совместно с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Турецкая компания открыла в Казани отель, реставрировав исторически особняк.

Между сторонами действует соглашение о сотрудничестве. В Казани успешно работает Генеральное консульство Турции, а в Стамбуле — представительство республики. На межмуниципальном уровне заключено 17 соглашений о сотрудничестве.