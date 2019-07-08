Казань, , 22:34 — REGNUM

На Волге планируется реконструкция Городецкого гидроузла и реконструкция Волго-Донского канала. Об этом заявил генеральный директор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов.

Пассажирское судно-газоход проекта А 196-2 Zdship.ru

По его словам, в настоящее время нет возможности перемещения кораблей класса река-море внутренними водными путями. После проведения работ на указанных объектах возможность перевода крупных судов по Волге появится.

«Есть несколько участков на реке Волга, где пока невозможно провести корабли водоизмещением более 3500 тонн. Это, например, Городецкий гидроузел в Нижегородской области. Решение по его реконструкции принято. Возможно, после проведения работ по строительству Нижегородского низконапорного гидроузла, а также реконструкции Волго-Донского канала появится возможность перевода кораблей более крупного водоизмещения по реке Волга», — цитирует главу предприятия РИА Новости.

Однако он отметил, что производить крупные суда мощности завода позволяют уже в настоящее время.

Зеленодольский завод имени Горького выпускает корабли военного, пассажирского и специального назначения, в частности, скоростные пассажирские теплоходы проекта А145; нефтеналивные танкеры проекта RST25; серии противодиверсионных катеров «Грачонок» и малых ракетных кораблей проекта 21 631, а также фрегаты проекта «Гепард-3.9» для ВМС Вьетнама по линии военно-технического сотрудничества.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2018 году правительству Татарии были переданы 11,9% акций завода, ранее находившихся в федеральной собственности.

В марте 2019 года завод попал в санкционный список США в связи с ноябрьским инцидентом в Керченском проливе.