Челябинск, , 21:43 — REGNUM

В Челябинской области 14 местных жителей похитили нефть на сумму больше 128 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

На трассе Transneft.ru

Им вменены покушение на кражу и кража, легализация добытых преступным путём денег и самовольное подключение к нефтепроводам. Следователи считают, что в 2016—2017 годах они с помощью нелегальных врезок в магистральные нефтепроводы похитили больше 8 тыс. тонн нефти. Врезки были произведены в такие трубопроводы как «Уфа-Омск», «Уфа — Петропавловск», а также «Нижневартовск-Курган-Куйбышев».

Расследование дела уже завершено. Имущество обвиняемых арестовано.