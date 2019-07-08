Солнечногорск, Московская область, 8 июля 2019, 20:20 — REGNUM
Конкурсы платформы «Россия — страна возможностей» — прекрасная возможность для одарённых молодых специалистов заявить о себе, считает глава Минстроя России Владимир Якушев.
В мировом финале, в котором участвовали 20 стран, нашу страну представляла команда «Отцы и дети». В составе команды — участники флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей»: конкурса «Лидеры России» и кубка «Управляй!».
Министр отметил, что подобные конкурсы — прекрасная возможность для одаренных молодых специалистов заявить о себе. Результатом их проведения становится интеграция новых эффективных, энергичных, ответственных сотрудников в ряды крупнейших отечественных организаций. Профессиональные качества участников, проявляющиеся в ходе соревнований, привлекают внимание будущих работодателей, одним из которых является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
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