Солнечногорск, Московская область, , 20:20 — REGNUM

Конкурсы платформы «Россия — страна возможностей» — прекрасная возможность для одарённых молодых специалистов заявить о себе, считает глава Минстроя России Владимир Якушев.

В мировом финале, в котором участвовали 20 стран, нашу страну представляла команда «Отцы и дети». В составе команды — участники флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей»: конкурса «Лидеры России» и кубка «Управляй!».

"Минстрой России активно поддерживает молодых и инициативных специалистов. Один из первых победителей конкурса «Лидеры России» — Дмитрий Волков — ныне занимает пост заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Привлечение талантливых профессионалов, чьи навыки и компетенции заслужили признание экспертов, на государственную службу и на работу в ведущие компании страны обеспечит успешную реализацию национальных проектов, в том числе такого амбициозного как «Жилье и городская среда». Не возникает сомнений, что высококвалифицированные молодые управленцы крайне востребованы на российском рынке труда», — акцентировал глава Минстроя, наставник конкурса «Лидеры России» Владимир Якушев.

Министр отметил, что подобные конкурсы — прекрасная возможность для одаренных молодых специалистов заявить о себе. Результатом их проведения становится интеграция новых эффективных, энергичных, ответственных сотрудников в ряды крупнейших отечественных организаций. Профессиональные качества участников, проявляющиеся в ходе соревнований, привлекают внимание будущих работодателей, одним из которых является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

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