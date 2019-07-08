Солнечногорск, Московская область, , 20:17 — REGNUM

Президент и председатель правления Сбербанка России, наставник конкурса «Лидеры России» Герман Греф поздравил российскую команду, в составе которой — два сотрудника банка — с победой на мировом финале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.

В беседе с журналистами он отметил, что команда Сбербанка считает победу частично и своим успехом, поскольку участвует во всех подобных государственных программах и делится своим управленческим опытом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в субботу, 6 июля, команда России в составе участников конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» — «Лидеры России» и «Управляй!», — стала победителем в мировом финале чемпионата Global Management Challenge.

Россию представляла команда «Отцы и дети» — Сергей Ионин, Константин Щербаков, Марс Карамов, Вячеслав Зырянов, Максим Кирилов.

Двумя днями ранее они одержали победу в национальном этапе чемпионата. Два члена команды — Сергей Ионин и Максим Кирилов — сотрудники Сбербанка России.

«Поздравляю всю нашу команду с этим достижением, от Сбербанка участвовали Максим Кирилов и Сергей Ионин. Мы рассматриваем это как частично и наш успех, ведь мы участвуем во всех подобных программах, которые проводит государство и делимся нашим управленческим опытом. Мы организовываем огромное количество совместных бизнес-программ с ведущими институтами мира для развития нашего персонала и используем для этого самые современные средства», — сказал журналистам Герман Греф.

Подведение итогов и награждение победителей мирового финала состоялось в Екатеринбурге, где с 4 по 6 июля и проходил финал. Россия завоевала звание чемпиона мира уже в шестой раз. Второе место заняла Португалия, на третьем месте — единственные на соревнованиях представители Африки из Кот-Д'Ивуара.

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