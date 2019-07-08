Сеул, , 20:02 — REGNUM

Выступая перед своими помощниками и советниками, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал японских партнеров покончить с экспортными ограничениями на основные южнокорейские товары и приступить к консультациям для урегулирования торговых споров, сообщает 8 июля Синьхуа.

Глава государства пообещал приложить все усилия для дипломатического выхода из ситуации, назвав цикл взаимных ограничительных мер в торговле «порочным» и «нежелательным для экономик» двух стран. Вместе с тем он подчеркнул, что если Япония будет настаивать на односторонних протекционистских мерах, у Сеула не останется выбора, кроме, как принять ответные меры, чтобы избежать ущерба национальным интересам страны.

Назвав международную торговлю «инструментом всеобщего процветания», Мун Чжэ Ин отметил, что с позиций сохранения её свободы выступает и сама Япония, которая при этом на прошлой неделе тем не менее ужесточила правила экспорта в Южную Корею важной технологической продукции.