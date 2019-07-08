Пекин, , 19:55 — REGNUM

В Китае отмечен рост продаж автомобильной продукции известного немецкого концерна Volkswagen, сообщает 8 июля Синьхуа со ссылкой на заявление совместного китайско-немецкого предприятия, расположенного в городе Чаньчунь.

В первом полугодии 2019 года, согласно отчётам, был продан 311 тыс. 871 автомобиль Audi, что более, чем на 2% превышает объем прошлогодних продаж. Причем, высокие темпы роста сохранились в продажах как импортных, так и китайских автомобилей, выпускаемых предприятием.

Отдельно отмечается, что в уже объявленные планы Volkswagen входит представление рынку КНР ряда новых моделей, а также укрепление сотрудничества с китайскими автопроизводителями Baidau, Tencent и другими в различных сферах, включая автономное вождение.