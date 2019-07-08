Йошкар-Ола, , 19:34 — REGNUM

Аэропорт Йошкар-Олы не смог принять первый за 3,5 года рейс из Москвы. Согласно данным онлайн-табло московского аэропорта Внуково рейс отменен, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В правительстве Марий Эл прошло совещание, посвященное вопросу возобновления авиаперевозок из столицы республики.

В частности, стало известно, что в ходе ремонта взлётно-посадочной полосы йошкар-олинского аэропорта, который требовался для принятия рейсов, произошло отставание от графика «из-за погодных условий».

По словам врио первого зампреда правительства региона Александра Сальникова, все свои обязательства республика выполнила и «нога в ногу шагает с Росавиацией по исполнению плана» возобновления авиаперевозок.

«Республика выполнила все те пункты плана, по которым являлась исполнителем, предусмотрела в бюджете региона необходимые финансовые ресурсы, и сегодня из плана мероприятий, который был составлен для получения сертификата авиационной безопасности и оператора аэродрома, 90% — реализовано», — сказал он.

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Заместитель генерального директора авиакомпании «Руслайн» Андрей Духанин подтвердил, что полеты будут, только не уточнил — когда именно.

«Отставание от графика в процессе подготовки взлетно-посадочной полосы вызвано погодными условиями: июль выдался достаточно дождливым. В ближайшее время продажа билетов возобновится. Как только погодные условия позволят закончить косметические работы на полосе, авиакомпания приступит к выполнению полетов», — заверил он. Духанин добавил, что сначала будет налажено авиасообщение с Москвой, затем, в случае соответствующего пассажиропотока, планируется расширять направления перевозок.

Никаких конкретных дат в ходе совещания не фигурировало.

Таким образом, пока Йошкар-Ола так и остаётся единственной столицей регионов Приволжского федерального округа, из которой не осуществляются регулярные авиаперевозки в столицу России.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, воздушное сообщение было прервано в январе 2016 года в связи с истечением срока договора с авиакомпанией «Руслайн». Позднее авиакомпания подала иск о взыскании задолженности за субсидируемые авиаперевозки в отношении Марий Эл. Частично долг был погашен в конце 2015 года, однако условием для дальнейшей работы компании в качестве республиканского авиаперевозчика являлось полное погашение задолженности.

В начале июня глава Марий Эл Александр Евстифеев заявлял, что ремонт взлетно-посадочной полосы и здания аэропорта Йошкар-Олы, минимально необходимые для налаживания авиационного сообщения, закончатся до 20 июня. При этом реконструкция ВПП произойдет позднее — примерно через 1,5 года.

Причём изначально полёты должны были возобновиться 1 июля. Конкурс по выбору подрядчика ремонта ВПП был объявлен еще 15 апреля, но его проведение затянулось. АО «Марийскавтодор» обратилась с жалобой в управление ФАС (Федеральной антимонопольной службы) по республике, не соглашаясь с отказом на участие в закупке. В результате единственным участником конкурентной процедуры стало АО «Марий Эл дорстрой», в ходе торгов максимальная (начальная) цена контракта была снижена с 12 млн рублей до 11,94 млн рублей. Финансирование работ проводится за счет бюджета Марий Эл.

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24 июня стало известно, что авиарейсы «Руслайн» начнёт выполнять 8 июля на 50-местных самолетах CRJ-100/200. Вылеты из Йошкар-Олы будут по вторникам, средам, четвергам и пятницам. По аналогичным дням будут осуществляться вылеты из московского аэропорта «Внуково».

28 июня Евстифеев посещал аэропорт и проверял его готовность к приему рейсов. Здание приведено в порядок, все коммуникации работают, и сейчас основная задача — чтобы полеты начали осуществляться, сказал Евстифеев. Сальников говорил, что аэропорт прошел проверку Росавиации, все замечания устранены.

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При этом власти республики заявляли, что аэропорт будет работать до начала III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов, которая пройдёт в Йошкар-Оле с 12 по 21 июля.

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