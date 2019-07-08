Москва, , 19:31 — REGNUM

Микрофинансовые организации легко обходят законодательные ограничения, сообщил 8 июля финансовый омбудсмен Павел Медведев на пресс-конференции, передайт корреспондент ИА REGNUM.

Он рассказал, как коллекторы отреагировали на законодательные ограничения, принятые в 2017 году. Тогда были установлены правила по работе с должниками, ограничивающие работу по взысканию. С тех пор коллекторы не представляются теми, кем являются, меняют голос и разговаривают с акцентом, запугивают должников через СМС-сообщения, угрожая родственникам.

«Этот бизнес устроен особым образом, и если мы хотим на него повлиять, мы сначала должны понять, как он работает», — делает вывод омбудсмен.

По его словам, только 40% заемщиков микрофинансовых организаций вносят платежи своевременно или с очень маленькими, не накапливаемыми задержками. Остальные же 60% не платят вовремя и с точки зрения экономики этого бизнеса являются его «нефтью».

Напомним, что с 1 июля текущего года вступили в силу новые требования законодательства о потребительском кредите (займе): процентная ставка по договору потребительского займа не может превышать 1% в день; нельзя накапливать пени и штрафы в сумме больше, чем тело долга; размер всех начислений по договору потребительского займа не должен превышать 2 размеров суммы предоставленного потребительского займа.