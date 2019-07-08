Москва, , 19:17 — REGNUM

Цены на бензин продолжат расти, констатировала депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ).

«Теперь вместо соглашения будет закон, по которому НПЗ будет компенсироваться рост цен на бензин. Названа и предварительная сумма — 120 млрд. рублей. Цена на топливо будет расти все равно, но с учётом компенсации только на процент инфляции. Сегодня ЦБ назвал официальную цифру инфляции 4,7%», — отметила Ганзя в Facebook.

Ранее правительство РФ подписало соглашение с нефтяными компаниями. Как уточнила парламентарий, мм пригрозили, если они будут безудержно поднимать цены на топливо, налоговый маневр развернут в обратную сторону, то есть увеличат экспортные пошлины.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по бюджету и налогам обсуждает изменения ко второму чтению поправок в федеральный бюджет на 2019 год.

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