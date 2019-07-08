Анкара, , 21:49 — REGNUM

Турецкая строительная компания Özgüven построит в Ташкенте 50-этажный 215-метровый небоскреб, который станет самым высоким зданием Центральной Азии. Стоимость проекта оценивается в 150 млн долларов. Небоскреб в Ташкенте будет построен на территории Международного делового центра «Tashkent City» при финансовой поддержке узбекской компании Murad Buildings. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в Ташкенте прошла церемония презентации проекта. Глава Murad Buildings Мурад Назаров во время презентации заявил, что в ходе подготовки проекта были проведены переговоры с множеством компаний, в том числе из США, Европы и Азии. По итогам переговоров в качестве строительного подрядчика была выбрана турецкая компания Özgüven. По словам Назарова, небоскреб будет построен на территории в 1,5 гектаров. Глава компании Özgüven Онур Озгювен сообщил, что разработка проекта началась в марте 2019 года. В настоящее время ведутся работы по укреплению фундамента здания. Онур Озгювен сообщил, что к проекту привлечены около 500 человек, в том числе, ряд профессоров из лучших университетов Турции, инженеры и эксперты. Он добавил: «Главная особенность проекта в том, что небоскреб станет самым высоким зданием в Центральной Азии и самым высоким жилым комплексом в Узбекистане. С архитектурной точки зрения здание также станет одним из самых оригинальных в мире».