Воронеж, , 19:00 — REGNUM

Один из цехов Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) оказался подтоплен дождевой водой. Кадры, снятые в помещении цеха, были размещены в группе «Подслушано на ВАСО» 8 июля.

По словам авторов снимков и видео, крыша «потекла там, где раньше не текла», сетуя, что это не покажут высоким гостям, приезжающим на завод. Под снимками затопленного цеха в комментариях сотрудники рассказывают о «закоротивших» из-за воды станках.

«Тех кто крыши делает надо контролировать и тотально. А контроля за ремонтом крыш нету. Рубероид обрабатывают горелкой. И рубероид должен приклеиться, но он клеиться не везде. Никто не смотрит за этим», — пишут пользователи.

Отметим, что сегодня же местные СМИ сообщили о планируемых на Воронежском авиазаводе сокращениях персонала — по заявлениям сотрудников предприятия, речь идёт о сокращении до 20% персонала.

Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Выпускает широкофюзеляжные лайнеры Ил-96−300, Ил-96−400, изготавливает узлы и агрегаты для отечественных самолетов. Также ВАСО выбран основным производителем новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В. Проект был анонсирован ещё в 2004 году, потом он был заморожен, в 2014 году работу вновь возобновили. Сборку фюзеляжа воронежские авиастроители завершили в ноябре 2016 года. Однако впервые с аэродрома ВАСО Ил-112В поднялся лишь 30 марта 2019 года.

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