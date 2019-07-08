Воронеж, 8 июля 2019, 19:00 — REGNUM
Один из цехов Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) оказался подтоплен дождевой водой. Кадры, снятые в помещении цеха, были размещены в группе «Подслушано на ВАСО» 8 июля.
По словам авторов снимков и видео, крыша «потекла там, где раньше не текла», сетуя, что это не покажут высоким гостям, приезжающим на завод. Под снимками затопленного цеха в комментариях сотрудники рассказывают о «закоротивших» из-за воды станках.
Отметим, что сегодня же местные СМИ сообщили о планируемых на Воронежском авиазаводе сокращениях персонала — по заявлениям сотрудников предприятия, речь идёт о сокращении до 20% персонала.
Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Выпускает широкофюзеляжные лайнеры Ил-96−300, Ил-96−400, изготавливает узлы и агрегаты для отечественных самолетов. Также ВАСО выбран основным производителем новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В. Проект был анонсирован ещё в 2004 году, потом он был заморожен, в 2014 году работу вновь возобновили. Сборку фюзеляжа воронежские авиастроители завершили в ноябре 2016 года. Однако впервые с аэродрома ВАСО Ил-112В поднялся лишь 30 марта 2019 года.
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