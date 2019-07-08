Исламабад, , 20:57 — REGNUM

7 июля Государственный банк Пакистана (центробанк) в своем бюллетене сообщил, что заимствования государственных корпораций в текущем финансовом году достигли рекордных 330 миллиардов рупий (2,2 миллиарда долларов).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в нынешнем году убыточные предприятия госсектора заняли у банков на 36% больше, чем в предыдущем году. Главным «рекордсменом» в задолженности остаются «Пакистанские международные авиалинии»: общий долг национального перевозчика составил около миллиарда долларов. Среди главных должников «Пакистанская служба развития водных и энергетических ресурсов», а также сталелитейное предприятие «Pakistan Steel».

Правительство Пакистана ищет способы реформировать малоэффективный госсектор. Несмотря на то, что полная приватизация убыточных компаний невозможна по политическим соображениям, к концу года руководство страны намерено определиться, какие предприятия будут управляться лучше «в частной собственности».