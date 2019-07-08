Москва, , 18:56 — REGNUM

Пакет законопроектов, направленных на переход работодателей и работников РФ на электронные трудовые книжки, правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Законопроекты прописывают нормы использования трудовых книжек в электронном виде и правила их ведения. Так, по предложению авторов, такие трудовые книжки должны стать основной информацией о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.

Предполагается, что новый вид документа будет введён уже с 2020 года. Работодатели будут направлять сведения о трудоустройстве граждан в информационную систему Пенсионного фонда (ПФР). В первый год ввода электронных книжек им разрешается делать это не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Но с 1 января 2021 года информация должна быть в базе в течение одного дня с приказа о приёме или увольнении сотрудника.

Правительство отмечает, что электронные книжки должны заменить существующие сегодня документы в бумажном виде. Но для тех граждан, кто желает и дальше пользоваться бумажными документами, правительство предлагает разрешить не пер ходить на электронный формат. Для этого работник будет обязан подать письменное заявление.

Ответственность за внесение сведений о трудоустройстве граждан несёт работодатель. Поэтому правительство также предлагает внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, чтобы установить, что за предоставление неполных или ложных сведений о трудовой деятельности, а также нарушение сроков представления таких данных, работодателям грозит предупреждение.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев объяснил выгоду перехода на электронные трудовые книжки