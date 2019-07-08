Архангельск, , 18:54 — REGNUM

На юге Архангельской области построят перерабатывающий комплекс по производству гофрокартона. О этом на пресс-конференции сообщил министр природных ресурсов Александр Ерулик, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, комплекс сможет принимать на переработку макулатуру со всего региона. Мощность объекта составит 80 тонн в сутки. Построить комплекс собираются в 2022 году.

Всего в Архангельской области планируют построить три мусороперерабатывающий комплекса: для архангельской агломерации, в Вельском районе и вышеупомянутый — в Котласе.

«Строительство трех мусороперерабатывающих комплексов позволит нам добиться к 2024 году показателя по переработке отходов 84,1%. При этом общероссийский показатель — 80%, то есть мы ставим более амбициозную задачу», — заявил министр.

Всего согласно последней редакции региональной территориальной схемы обращения с ТКО, в области будет построен 51 объект мусорной инфраструктуры, включая три крупных перерабатывающих комплекса, 15 мусоросжигателей (инсинераторов) и 31 объект временного накопления отходов.