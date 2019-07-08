Тверь, , 18:21 — REGNUM

Национальный проект даёт Тверской области новые возможности по повышению качества дорог. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, заявил губернатор Игорь Руденя в ходе инспекции объектов дорожного ремонта в Твери 8 июля. Глава региона ознакомился с ходом дорожно-ремонтных работ, которые проводятся в Твери в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Московском районе — он побывал на площади Гагарина, на площади Терешковой, улице Орджоникидзе, проспекте Победы, осмотрел Бурашевский путепровод, который планируется начать ремонтировать уже в текущем месяце. Так, дорогу по улице Орджоникидзе и проспекту Победы ремонтирует «Дорожное управление «Гражданстрой». На участке от площади Гагарина до набережной реки Лазури протяжённостью 0,45 км уже уложено новое асфальтобетонное покрытие.

«Работы идут полным ходом, в большом масштабе. Национальный проект, который реализуется по инициативе президента России, даёт нам новые возможности по повышению качества дорог. Первые этапы ремонта прошли достаточно хорошо, качество дорожного полотна визуально хорошее, сейчас проходят все необходимые лабораторные исследования», — сказал губернатор, отвечая на вопросы журналистов.

Глава региона поручил обустроить дополнительные информационные щиты на подъездах к местам проведения работ.

На участке от набережной до площади Терешковой протяжённостью 0,78 км выполнено фрезерование, идёт укладка нового асфальта. Протяжённость участка от площади Терешковой до бульвара Цанова — порядка 1,2 км. В настоящее время там идёт демонтаж трамвайных путей. Главе региона представили предложения по установке барьерных ограждений на проспекте Победы, в целях повышения безопасности движения.

Капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе («Крупский мост») планируется провести за счет средств дорожного фонда региона и бюджета Твери. ООО СК «ВИТ», с которым заключен контракт, уже начал подготовку к началу ремонта. По плану, закончить работы необходимо до 31 мая 2020 года. В рамках работ планируется демонтировать трамвайные пути, укрепить опоры и балки путепровода, также отремонтировать пролёты, уложить новое асфальтовое покрытие, модернизировать линии освещения, устроить водоотвод, привести в порядок тротуары и лестницы. В результате на мосту появится четыре полосы движения и широкий тротуар. На период работ (кроме демонтажа трамвайных путей) на мосту временно ограничат движение всех видов транспорта и пешеходов.

Бурашевский путепровод был возведен в 1967 году, капитальный ремонт сооружения проводится впервые. До конца текущего года подрядчику предстоит демонтировать подлежащие разборке элементы и конструкции путепровода, отремонтировать устои и промежуточные опоры. Также в этом году начнётся ремонт пролетного строения и мостового полотна. В 2020 году будет проведен ремонт сопряжения путепровода с насыпью и лестничных сходов, земляного полотна и дорожной одежды на подходах. Кроме того, будет завершен ремонт пролетного строения и мостового полотна.

Напомним, в 2019 году Тверская область стала активным участником национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его реализация на территории региона позволит увеличить к 2024 году долю региональных и межмуниципальных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 34%, в Твери — до 85%. На 2019 год запланирован ремонт 104 км автодорог регионального значения. Региону из федерального бюджета выделят свыше 1,2 млрд рублей, 760 млн рублей составит софинансирование из областной казны. В Твери будет отремонтировано 28 объектов протяжённостью более 33 км. На это потратят более 1,5 млрд рублей федеральных и областных средств.