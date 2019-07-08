Москва, , 18:14 — REGNUM

Политика ЦБ РФ является единственно возможной в нынешних финансовых условиях, заявил 8 июля финансовый омбудсмен Павел Медведев на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Кредитно-денежная политика Центрального банка — единственно возможная в тех условиях, в которых Центральный банк живет», — заметил Медведев.

Омбудсмен одобряет деятельность председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной и соглашается с ее словами, сказанными на Петербургском международном экономическом форуме:

«Во время своего выступления она употребила присказку: «Не надо искать под фонарем то, что вы потеряли за углом». И это абсолютно правильно. Если какое-то ограничение, какое-то препятствие для роста экономики вы не можете снять, то решить проблему с помощью действий, не связанных со снятием этого ограничения, скорее всего не удастся. У Центрального банка нет того рычага, который существует у общественного мнения. Взять и раздать всем деньги для того, чтобы экономика начала быстро расти, было бы преступлением».