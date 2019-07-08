Курган, , 18:02 — REGNUM

В Курганской области продолжится работа над снижением энерготарифов на федеральном уровне. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак сообщил в ходе рабочего визита в регион 8 июля 2019 года.

«В Курганской области уже проделана предварительная работа по оптимизации расходов электросетевых компаний, по снижению нагрузки на потребителей в части населения и приравненных к нему категорий. Мы договорились продолжить эту работу. Есть дополнительные предложения, которые в ближайшее время мы вместе отработаем, и министерство энергетики, региональная власть, и федеральные органы», — подвёл Александр Новак итоги встречи с врио губернатора Зауралья Вадимом Шумковым.

Глава Курганской области отметил, что тарифы на электроэнергию и тепло для юридических лиц в регионе самые высокие в Уральском федеральном округе, что не только мешает экономическому развитию Зауралья, но и создаёт долговые ситуации. Эту проблему надо решать, подчеркнул Вадим Шумков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент тарифы на уровне Тюменской области действуют в регионе лишь для открывшихся с января 2019 года предприятий.

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