Курган, 8 июля 2019, 18:02 — REGNUM
В Курганской области продолжится работа над снижением энерготарифов на федеральном уровне. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак сообщил в ходе рабочего визита в регион 8 июля 2019 года.
Глава Курганской области отметил, что тарифы на электроэнергию и тепло для юридических лиц в регионе самые высокие в Уральском федеральном округе, что не только мешает экономическому развитию Зауралья, но и создаёт долговые ситуации. Эту проблему надо решать, подчеркнул Вадим Шумков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент тарифы на уровне Тюменской области действуют в регионе лишь для открывшихся с января 2019 года предприятий.
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