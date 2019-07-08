Воронеж, , 17:47 — REGNUM

Объем экспорта промышленной продукции из Воронежской области к концу 2019 года превысит миллиард долларов. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось 8 июля на заседании президиума правительства области. В числе основных тем заседания, которое провел заместитель губернатора — первый заместитель председателя правительства области Виталий Шабалатов, стала реализация на территории региона национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в части промышленного экспорта.

По информации заместителя руководителя департамента промышленности и транспорта области Николая Белова, к концу 2024 года показатель объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции (в стоимостном выражении) в Воронежской области должен достичь 2 млрд 6 млн долларов США. По итогам 2018 года объем экспорта промышленной продукции составил 1 млрд 29 млн долларов, пока в товарной структуре экспорта региона доля промышленной продукции составляет более 65%. По итогам 2019 года регион уже должен достичь объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции в размере 1 млрд 41 млн долларов США. По итогам января — апреля 2019 года этот показатель составил 276 млн долларов США.

Достичь поставленных задач в регионе планируют с помощью реализации регионального проекта «Промышленный экспорт», в рамках которого реализуется кластерная политика. Воронежские предприятия уже осваивают новые виды экспортноориентированной продукции, пользуются комплексом мер государственной поддержки. В числе такой поддержки — специальные инвестиционные контракты (СПИК), что дает предприятиям налоговые преференции. Один из таких контрактов планируется заключить с АО «Воронежсинтезкаучук» для реализации инвестпроекта по производству новой марки термоэластопластов ТЭП-100. Это позволит увеличить совокупную производственную мощность до 135 тысяч тонн в год, а объем экспорта термоэластопластов к 2024 году — более чем в два раза.

Вклад в рост экспорта власти ожидают и от регионального кластера производителей нефтегазового и химического оборудования: в 2018 году предприятия кластера отгрузили на экспорт товаров собственного производства на сумму 326,2 млн рублей. В 2019 году планируется увеличение объемов поставок на 30% (425 млн рублей), а к 2020 году темп роста по сравнению с 2018 годом составит 146% (622,5 млн рублей). Предприятия межрегионального насосостроительного кластера, созданного в конце 2018 года, уже занимают 5% рынка страны по производству насосных агрегатов и имеют все перспективы для существенного увеличения объема поставок продукции на экспорт.

В рамках федерального проекта «Промышленный экспорт», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт», Минпроторгом был разработан новый порядок поддержки предприятий промышленности. Предприятиям, которые реализуют корпоративные программы, направленные на повышение конкурентоспособности и увеличение объемов производства и экспорта продукции, открыт доступ к ряду механизмов льготного кредитования инвестиционных проектов. На получение данной меры господдержки в Воронежской области подано шесть заявок с общим объемом инвестиций порядка 15 млрд рублей до 2024 года.

Виталий Шабалатов поручил подготовить анализ экспортного потенциала существующих предприятий, имеющихся рисков и сопоставить результаты с целевыми показателями, обозначенными в нацпроекте. Кроме того, он обратил внимание на недостаточную работу с предприятиями среднего и малого бизнеса. Вице-губернатор поручил всем подразделениям правительства области, участвующим в реализации национальных проектов, подготовить информационную повестку и проработать механизм доведения необходимых сведений до предпринимателей и населения.