Таллин, , 17:45 — REGNUM

В Эстонии увеличилось число туристов как из-за границы, так и показатели внутреннего туризма. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на данные Департамента статистики.

В мае 2019 года гостиничные предприятия Эстонии приняли 322 тыс. туристов, что на 6% больше, чем в мае 2018 года. Из общего количества туристов, принятых в гостиницах, — 211 тыс. зарубежных и 111 тыс. внутренних.

Количество туристов из Финляндии от общего числа туристов — треть, из России — 12% и из Латвии — 8%. За год значительно выросло количество туристов из нескольких стран: из России на 41%, Латвии на 29%, Германии на 6% и Швеции на 4%.

Увеличилось количество туристов из Азии на 16%, а вот турпоток из Финляндии имеет тенденцию к снижению. В сравнении с маем 2018 года финских туристов в мае 2019 года стало на 12 500 меньше или на 15%.

Около 70% иностранных туристов приезжали в Эстонию с целью отдыха и около 24% — по работе.