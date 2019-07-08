Великий Новгород, , 17:10 — REGNUM

Начальник управления развития проекта «Информационное общество» филиалаОАО «Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях и заместитель генерального директора ЗАО «ТехноСервъ А/С» из Нижнего Новгорода обвиняются в картельном сговоре при создании аппаратно-программного комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в УМВД России по Новгородской области, следственное управление регионального УМВД завершило расследование уголовного дела поч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» ч.2 ст. 178 УК РФ.

По версии следствия, с октября по декабрь 2014 года обвиняемые договорились о совместным действиях, которые позволили установить выгодную для обоих цену договора на создание комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, а также получить преимущества при заключении договора.

Умышленные действия фигурантов привели к установлению завышенной стоимости договора и создали возможным конкурентам незаконные препятствия для доступа на товарный рынок. По этой причине в январе 2015 года открытый конкурс на право создания системы фотофиксации в Новгородской области признан не состоявшимся, в связи с тем, что на участие в нём была подана заявка единственного хозяйствующего субъекта, представляемого одним из обвиняемых, которого по итогам рассмотрения конкурсной комиссией и признали победителем.

По итогам конкурса между Государственным областным автономным учреждением «Агентство развития Новгородской области» и ОАО «Ростелеком» был заключён договор на сумму более 733 млн рублей, а впоследствии ЗАО «ТехноСервъ А/С» выполнило работы по договору субподряда на сумму более 483 млн рублей, при этом, по данным следствия, в пользу субподрядчика исполнитель договора произвел оплату в размере около 322 млн рублей, что составляет особо крупный размер.

В прокуратуре Новгородской области сообщили, что вину в совершении преступления обвиняемые не признали.

Отметим, что в ноябре 2017 года факт нарушения антимонопольного законодательства в деле о создании комплекса камер фото‑ и видеофиксации нарушений ПДД для новгородских дорог установили в региональном управлении ФАС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работы основному исполнителю договора по созданию аппаратно-программного комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Новгородской области «Ростелекому» оплачены не были из-за отсутствия в бюджете денежных средств, а затем главой региона Андреем Никитиным был инициирован процесс расторжения этой сделки.

Напомним, ранее по делу об этой сделке был осуждён к реальному сроку лишения свободы бывший директор ГОАУ «Агентство развития Новгородской области» Сергей Слупицкий.

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