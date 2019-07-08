Екатеринбург, , 16:49 — REGNUM

В рамках международного промышленного форума «Иннопром-2019» Нижегородская область представила уникальную разработку — «умный» спортивный костюм «кибертренер». Инновация принадлежит учёным Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

«Кибертренер» представляет собой легкий спортивный костюм с интегрированными сенсорами и микрокомпьютером, отметил глава нижегородской делегации вице-губернатор Евгений Люлин.

«Датчики считывают информацию о работе мышц человека и передают на очки дополненной реальности рекомендации по выполнению упражнения. Кроме того, «кибертренер» способен контактировать с человеком напрямую — с помощью тактильных вибросигналов он подсказывает, необходимо ли сильнее напрягать мускулатуру», — пояснил он.

По словам первого проректора ННГУ Вадима Сайгина, разработка будет полезна при реабилитации после мышечных травм или травм сухожилий. С помощью системы мониторинга мышечной активности можно обеспечить плавное увеличение частоты тренировок в зависимости от характера травмы. Использование вибро-актуаторов приводит к более своевременной корректировке достигаемых паттернов. При этом скорость восстановления после травмы увеличится, а риск возможных осложнений и новых травм значительно снизится.

Также учёные представили ещё одну разработку — «нейроробот», развитие проекта планируется в рамках национального проекта «Образование». Это самообучающийся робот, управляемый виртуальной нейронной сетью. Обработка информации в виртуальной нейронной сети реализуется по тем же принципам, что и в настоящем мозге. Цель проекта «нейроробот» — создание образовательного продукта, обеспечивающего освоение знаний и навыков в области робототехники и нейротехнологий.

Всего на форуме «Иннопром-2019» представлены более 30 нижегородских разработок.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в прошлом году на форуме «Иннопром» были показаны нижегородские проекты, которые в основном связаны с цифровой экономикой, цифровым производством.

Губернатор Глеб Никитин отмечал, что среди наиболее перспективных нижегородских импортозамещающих разработок — первая система ЧПУ на отечественной элементной базе с защитой от несанкционированного доступа. Также регион представил такие разработки, как система управления полным жизненным циклом предприятия «Цифровое предприятие», пакет программ инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования «ЛОГОС», контроллер «FOBOS-100» для защиты циркулирующей по волоконно-оптическим системам передачи информации (с грифом до «совершенно секретно») от утечки по оптическому каналу за пределами контролируемой зоны, компактные супер-ЭВМ производительностью 1−5 терафлопс, подсистема обнаружения нештатных событий на линейной части многониточных магистральных газопроводов и другие проекты.

Кроме того, регион подписал соглашение с Татарией о расширении сотрудничества.