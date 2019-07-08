Москва, , 16:46 — REGNUM

В бюджет Москвы поступило 1 125,5 млрд рублей за пять месяцев 2019 года, сообщили 8 июля ИА REGNUM в пресс-службе департамента финансов столицы.

«Налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 989,9 млрд рублей, что составляет 88% от общего объема доходов. Прирост налоговых доходов за 5 месяцев 2019 года составил 20,3%, или 167,2 млрд рублей к аналогичному периоду 2018 года», — рассказали в пресс-службе.

Согласно данным департамента, наибольший удельный вес в структуре доходов занимают налог на прибыль (45,7%) и НДФЛ (37,8%). Поступления от налога на прибыли составили 452,4 млрд рублей, они увеличились за год на 110,7 млрд рублей, от НДФЛ — 374,6 млрд рублей, рост составил 40 млрд. Объём неналоговых поступлений превысил 100 млрд рублей (9% от общей суммы).

Кассовое исполнение расходов за пять месяцев составило 803,2 млрд рублей. Большая часть направлена на реализацию госпрограмм «Развитие транспортной системы», «Социальная поддержка жителей города Москвы», «Столичное образование», «Столичное здравоохранение».

Размер госдолга Москвы не изменился — 30 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва является крупнейшим донором России с точки зрения бюджета и в целом экономики, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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