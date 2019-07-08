Екатеринбург, , 16:17 — REGNUM

Поддержка заводу «Ростсельмаш» со стороны правительства Ростовской области будет продолжена. Об этом на площадке международного промышленного форума «Иннопром» договорились донской губернатор Василий Голубев и президент компании «Новое содружество» Константин Бабкин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 8 июля.

По словам представителя предприятия, завод закрываться не намерен, планируется также расширить линейку выпускаемой «Ростсельмашем» продукции, развивать тракторное машиностроение.

«Сейчас ситуация в сельхозмашиностроении и, в частности, в компании «Ростсельмаш» — это период ожидания объявления новых мер поддержки со стороны правительства РФ. В этом году мы несколько продлили летний отпуск для сотрудников, позже продолжим работу — силы сотрудников будут направлены на то, чтобы осуществлять ремонт, реновацию производства, создать новые производственные участки», — сказал Бабкин.

По его словам, предприятие останавливать работу не собирается, а просто уходит в «длинный летний отпуск с сохранением заработной платы».

«[Ростовская] область оказывает поддержку «Ростсельмашу» уже много лет, и мы планируем это делать и в будущем. Для нас принципиально развитие нашего флагмана сельхозмашиностроения. Мы будем внимательны к партнёрству, взаимодействию с правительством РФ в вопросах поддержки нашего предприятия. На данном этапе, в 2019 году, наша задача — найти оптимальные решения, которые обеспечат развитие сельхозмашиностроения в Ростовской области», — сказал Голубев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в середине июня 2019 года «Ростсельмаш» взял в кредит у правительства Ростовской области 20 млн рублей, а позже объявил о предстоящем затяжном отпуске. Константин Бабкин в одном из своих интервью местным массмедиа сообщал о том, что отмена господдержки со стороны правительства России приведёт «Ростсельмаш» к вынужденному простою производства и сокращению численности штата.

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