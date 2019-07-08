Москва, , 15:54 — REGNUM

Цена на нефть марки Brent в ближайшей перспективе вряд ли будет стремится к росту, так как все позитивные новостные и статистические данные по количеству запасов в нефти в США не получили должного бычьего эффекта на рост цен на нефть на мировых рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Цена забилась в диапазон $63−65 за баррель марки Brent. Теперь дальнейшее движение цены будет определятся спекулятивной составляющей и экономическими данными Еврозоны, Китая и США.

«Возможно сегодня на американской сессии цена опустится до $63,50 за баррель по марки Brent и при преодолении данной у отметки может устремится к $60 за баррель.

Это будет вполне логично в рамках нисходящей тенденции, которая сейчас преобладает на мировых рынках нефти», — считает эксперт.

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