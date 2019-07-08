Ашхабад, , 15:53 — REGNUM

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор председателю госконцерна «Туркменгаз» Мырату Арчаеву — «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки», пишет «Туркменистан сегодня».

Также туркменский лидер поручил вице-премьер-министру Мыратгелди Мередову добиться повышения эффективности государственных концернов «Туркменнефть» и «Туркменгаз», госкорпорации «Туркменгеология» и Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.

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Глава государства подчеркнул, что для этого необходимо активнее проводить работы по бурению и капитальному ремонту скважин, нарастить производство сжиженного газа и нефтепродуктов, а также активизировать поиск и разведку новых нефтяных и газовых месторождений.

Также Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что особое внимание нужно уделить диверсификации поставок энергоресурсов за рубеж и проекту строительства газопровода ТАПИ.

ИА REGNUM напоминает, что ТАПИ — это проект магистрального газопровода протяженностью 1 814 км и стоимостью около $10 млрд (643 млрд рублей), который позволит поставлять природный газ из Туркмении в Афганистан, в Пакистан и в Индию.

Его пропускная способность должна будет составить около 33 млрд кубометров газа в год. Ввод в эксплуатацию газопровода ТАПИ запланирован на конец 2019-го — начало 2020 года.

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