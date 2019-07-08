Тула, , 15:56 — REGNUM

Китайская автокомпания Great Wall Motor будет экспортировать автомобили Haval, произведённые на заводе в Тульской области. Об этом заявил зампредседателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин, 8 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По информации Лаврухина, за один месяц с начала производства автопредприятие Haval в Туле выпустило более 850 машин модели F7. Кроме того, с 22 июня 2019 года во всех дилерских центрах бренда в РФ было продано 76 машин данной модели. Однако автопредприятие планирует не останавливаться на достигнутом результате, а продолжать увеличивать объем производства автомобилей с июля 2019 года, тем самым полностью удовлетворить спрос покупателей на модель Haval F7.

«Уже сегодня компания Great Wall Motor имеет более 30% локализации, реализация второй очереди проекта позволит довести локализацию до 70%», — сообщил Лаврухин агентству ТАСС.

Он добавил, что Haval совместно с Минпромторгом России готовит к подписанию специальный инвестиционный контракт.

На данный момент известно, что автокомпания будет локализовывать производство моторов, трансмиссий, элементов управления и электронного оборудования.

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