София, , 15:43 — REGNUM

Болгарские граждане, живущие и работающие за рубежом, за период с января по апрель 2019 года перевели родным и близким на родину около 400 миллионов евро, что почти на семь миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 8 июля сообщает портал Investor. bg со ссылкой на Болгарский народный банк (БНБ).

Эти данные свидетельствуют, что болгарские трудовые эмигранты продолжают оставаться крупнейшими инвесторами в экономику Болгарию. Так, по информации БНБ, за тот же период прямые иностранные инвестиции в страну составили всего 55 миллионов евро, сократившись по сравнению с предыдущим годом более чем на 10 миллионов.

При этом специалисты отмечают, что реальные суммы частных денежных переводов — намного выше статистики БНБ, поскольку в неё попадают лишь переводы, осуществляемые через расчётные счета и в сумме превышающие 2500 евро.

Сообщается, что в основном денежные средства поступают от болгар, живущих и работающих в США, Испании, Италии и Греции. Получаемые от родственников деньги болгары направляют не только на текущие жизненные расходы, погашение кредитов, оплату лечения или образования, на порой и инвестируют в свой малый бизнес.

Иностранцы же вкладывают средства главным образом в болгарскую недвижимость. За январь-апрель текущего года объём таких инвестиций составил 2,2 миллиона евро. Наиболее крупные вложения поступают из Голландии, России, Казахстана, Латвии и Германии.