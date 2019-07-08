Москва, , 15:34 — REGNUM

Проект «Северный поток — 2» является не только коммерческим, но и политическим проектом, который был инициирован Германией. Основными мотивирующим фактором, стоящим за этой инициативой, которые подталкивают немецкие власти к его реализации, — превратить Германию в центр торговли газом, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» Gazprom.ru

Германия понимает, что Россия переживает не простой период из-за ограничительной секционной политики Запада и без политической поддержки Берлина реализация данного проекта была бы невозможна.

«Во-первых, одна из ключевых причин, которая мотивирует немецкие власти, связана с проблемами, связанными с политикой «зеленой революции», Возобновляемые источники энергии, которые вводятся в национальную энергетическую структуру, не является удовлетворительной.

Во-вторых, огромные затраты, связанные с субсидиями для «зеленой» энергии, также являются там серьезной проблемой. Переход Германии от атома и угля, еще больше усиливает зависимость от российского газа, чем и обеспокоен Запад.

Но российский газ намного выгоднее американского, и тут вопрос скорее коммерческий, чем политический. Зачем переплачивать? К тому же Германия является крупнейшим в мире импортером природного газа, и ей приходится импортировать порядка 92% потребляемого ею газа из-за пределов страны», — пояснил эксперт.

Немногие газовые месторождения, которые Германия имеет, вероятно, будут полностью истощены в течение следующего десятилетия. Россия ежегодно экспортирует в Европу чуть более 200 млрд. куб. м (7,1 трлн. куб. футов) газа. В 2018 году около 86 миллиардов кубометров (3 трлн куб. футов) было доставлено через Украину. Естественно, что после запуска «Северного потока-2» транзит через Украину значительно может снизиться, или прекратиться вовсе, поскольку проблемы с украинским «Нафтогазом» поддталкивают именно на такой исход ситуации.

«Германия же предпочитает сохранить оба источника поставки газа в целях диверсификации рисков. Но нужно понимать, что России экономически может быть невыгодно в будущем осуществлять транзит газа через недружественную территорию. Германия, Австрия и Франция — три главные страны, которые нуждаются в газе, это позволит им снизить затраты странам-транзитерам на получаемые энергоносители», — отметил Гасанов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер. Заявил, что российский проект «Северный поток-2» важен для Германии.

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