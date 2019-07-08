Тагиг, , 15:33 — REGNUM

На Филиппинах прошла восьмая выставка лучших товаров южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, выставка проходит в выставочном центре SMX Convention Center Aura, расположенном в Тагиге.

Известно, что в мероприятии приняли участие представители 31 южнокорейской компании, а общая сумма экспортных контрактов составила 5,5 млн.

«Мы планируем и дальше продвигаться на рынок Юго-Восточной Азии. Экспорт в данный регион ежегодно увеличивается благодаря подобным выставкам и поддержки World Federation of Overseas Korean Traders Association», — сообщили заинтересованные лица.