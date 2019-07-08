Москва, , 15:32 — REGNUM

За 10 лет доля импорта на российском автомобильном рынке упала в 3,2 раза. Об этом 8 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Если в 2009 году на долю зарубежных новых автомобилей приходилось 48% продаж, то уже в 2013 году эта цифра составила 32,8%. В итоге за 10 лет доля рынка импортных авто уменьшилась в 3,2 раза.

По данным специалистов аналитического агентства, на российском авторынке с января по май 2019 года доля импортных машин составила 15%. Причём больше всего новых машин импортируется в РФ из Германии и Японии. Этим странам суммарно принадлежит 10% нашего авторынка.

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