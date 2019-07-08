Москва, , 15:24 — REGNUM

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Грузия сама разберется с теми, кто ведет антироссийскую пропаганду, передает корреспондент ИА REGNUM8 июля.

«Я сторонник того, чтобы наказывать и разбираться с теми кто ведёт враждебную пропаганду или просто по-хамски совершенно недостойно комментирует некоторые события. То что вчера было на их телеэкране это за гранью любых комментариев. Это прежде всего ушат грязи на голову Грузии и ее талантливому народу, я думаю, они сами разберутся с такого рода мерзавцами и подлецами», — заявил Зюганов.

Он настаивает на укреплении связей между российским и грузинским народом. И считает санкции контропродуктивными.

«Что касается принципиальных позиций, мы должны продолжить работу по укреплению связей с народом Грузии, у нас для этого есть и личные возможности, и экономические, производственные. Когда говорим о неэффективности санкций, которые к нам применяет Америка или Европа, мы должны помнить: и наши подобные санкции по отношению к другим ничего хорошего не дадут», — рассуждает депутат Госдумы.

В этой связи он видит необходимость «разделить тех кто является противником, врагом, мерзавцем и подлецом от тех, кто честно трудится и желает нам мира добра и готовы с нами и дальше активно развивать отношения».

Госдума готовится предложить ряд мер, направленных на разрыв экономических отношений с Грузией. В частности, предлагается запретить ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды, а также запретить денежные переводы.