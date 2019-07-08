Москва, , 15:16 — REGNUM

Впервые на местные дороги в Дагестане выделено 771 млн рублей. Практически все налоги, которые поступают в бюджет, переданы районам, заявил 8 июля глава Республики Дагестан Владимир Васильев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

На 18 млрд рублей профинансировано строительство социально-инженерной инфраструктуры.

Также возобновлено строительство 60 социальных объектов, 37 из которых более пяти лет были приостановлены, вопросы по ним не решались долгое время.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля глава Дагестана Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана.

Читайте также: Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана