Москва, , 15:16 — REGNUM

Итало-американская компания Fiat Chrysler Automobiles в июне 2019 года увеличила продажи Jeep в России на 32% по сравнению с прошлым годом. Об этом 8 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего в июне 2019 года автокомпанией было реализовано в РФ 154 машины марки Jeep. При этом за первое полугодие компания продала 995 машин, что на 45% больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает пресс-служба автокомпании, самой покупаемой моделью Jeep в России в июне стал Jeep Grand Cherokee. За месяц в нашей стране была куплено 71 такое авто. Следующим по популярности идёт внедорожник Jeep Wrangler последнего поколения. Его предпочли 26 автолюбителей.

Кроме того, растут продажи Jeep Compass. Каждый месяц с начала 2019 года в среднем его приобретают около 30 покупателей.

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