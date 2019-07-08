Москва, , 15:05 — REGNUM

Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.

Васильев подчеркнул, что благодаря правоохранителям и всем министерствам в бюджет республики поступило сеть с лишним миллиардов рублей дополнительно. Из средств в 2019 году для населения Дагестана выделяется средства на покупку 95 школьных автобусов, 108 автомобилей скорой помощи, 50 флюорографических аппаратов.

Продолжается работа по проекту «100 школ». В 2018 году открыто 117 школ, в планах сделать — 200.

«Финансирование лекарственного обеспечения населения республики увеличено в 4,7 раза, выделено 780 млн рублей. На обеспечение жильём инвалидов первой категории и семей с детьми-инвалидами планируется выдать около 300 квартир», — отметил Васильев.

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Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча Путина и Васильева состоялась 10 июля 2018 года в Москве. Тогда глава Дагестана доложил российскому лидеру об успехах проводимой в республике антикоррупционной кампании.

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