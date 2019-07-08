Загреб, , 15:03 — REGNUM

Хорватия начала процедуру введения евро в качестве национальной валюты, официально подав заявку на присоединение к так называемому «залу ожидания» еврозоны — Европейскому механизму валютных курсов (ERM2).

В Загребе рассчитывают приступить к введению европейской валюты уже в 2020 году. После этого стране потребуется ещё не менее трёх лет, чтобы завершить всех необходимые процедуры и стать полноправным членом еврозоны.

Вместе со своей заявкой Хорватия представила план реформ, которые она намерена осуществить в ближайшие годы, а также отчёт об уже предпринятых мерах по сокращению макроэкономических дисбалансов.

Балканская страна присоединилась к Европейскому союзу 1 июля 2013 года и является самым молодым членом объединения. Правительство Хорватии рассматривает введение евро и вступление в Шенгенскую зону в качестве двух основных шагов, которые должны ещё более тесно интегрировать страну в ЕС.

В настоящее время на территории республики действует национальная валюта — хорватская куна, курс которой по отношению к евро составляет приблизительно 7,4 к 1. Ожидается, что главной проблемой Загреба перед переходом на евро станет сокращение государственного долга, который на сегодняшний день составляет около 75% ВВП страны.