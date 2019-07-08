Москва, , 14:48 — REGNUM

Для того, чтобы увеличить доходы населения регионов России, где низкий уровень жизни, нужно развивать региональную экономику, заявил корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

Москва, Санкт-Петербург, а также ряд северных регионов России продолжают оставаться лидерами по уровню заработных плат. Понятно, что в крупных городах это обусловлено их сильной экономикой, ростом, а соответственно потребностью в профессиональных кадрах. Поэтому в крупные города специалистов стараются привлечь высокой оплатой труда и интересной работой.

«В северных регионах страны дела обстоят несколько иначе, там высокие заработные платы объясняются, во-первых, надбавками, во-вторых, более высокими потребностями в расходах, например, на коммунальные услуги и, в-третьих, сложной логистикой», — пояснил эксперт.

В свою очередь глобально в регионах потребность в высококвалифицированных кадрах меньше, а условия жизни проще. Например, в Ростовской области холодный период короче, а холода не такие сильные. Также нет высокой потребности в высококвалифицированных кадрах из высокооплачиваемых областей, зато экономике региона требуется много рабочих рук в сельскохозяйственном секторе, а у этих специалистов заработная плата меньше вследствие более низкой квалификации.

«Заработная плата во многом зависит от географического положения региона и от развитости его экономики. Учитывая, что географию региона изменить нельзя, то остаётся один вариант — развитие экономики региона. Только в этом случае начнут расти заработные платы», — считает Исмаилов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным рейтинга, самые высокие доходы в России имеют жители Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов.

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