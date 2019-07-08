Киев, , 15:23 — REGNUM

Компания «Укрзализныця» планирует транспортировать почтовые отправления в составе пассажирских поездов, заявил операционный директор компании Вячеслав Ерёмин, сообщили 8 июля в пресс-службе «Укрзализныци».

В данный момент идут переговоры с почтовыми организациями.

«В этой услуге заинтересованы наши почтовые операторы. Сейчас мы ведём с ними переговоры, и уже сейчас они очень заинтересованы в этой услуге, ведь их клиенты смогут всегда вовремя получить свой груз, независимо от погоды и других факторов, влияющих на автотранспорт», — рассказал он.

Ерёмин отметил, что данная услуга будет оказываться по аналогии с транспортировкой автомобилей и никак не отразится на удобстве пассажирских перевозок.

«Для перевозки почтовых отправлений планируется использовать фитинговые платформы, которые будут модернизированы под тележки пассажирских вагонов», — объяснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, «Укрзализныця» планирует включать в пассажирские составы также грузовые вагоны.

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