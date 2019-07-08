Чебоксары, , 14:47 — REGNUM

В рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» долги предприятия в счёт возмещения вреда здоровью физлицу перешли к Российской Федерации в лице Минфина РФ. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно документу, 29 октября 2018 года в суд поступило заявление физического лица, где он просил включить в первую очередь реестра требований кредиторов ГУП «Чувашавтотранс» требование на сумму 1 867 393 рублей, в том числе задолженность по уплате повременных платежей — 15 433 рублей, капитализированные платежи — 1 851 960 рублей. Речь идёт о включении требования о возмещении утраченного заработка в размере ежемесячных платежей.

В суде представитель конкурсного управляющего суду пояснил, что определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Чувашии от 25 сентября 2000 года с Чебоксарского производственного объединения пассажирского автотранспорта в счёт возмещения вреда здоровью данному гражданину взыскано ежемесячно, начиная с 1 сентября 2000 года, на период его инвалидности второй группы, по 415,7 рублей с увеличением данной суммы пропорционально повышению в установленном порядке минимального размера оплаты труда. Платежным поручением от 5 сентября 2018 году выплачено в счёт возмещения ущерба вреда здоровью за февраль-август 2018 года в размере 107 969,66 рублей.

По расчёту «Чувашавтотранса», требования физлица рассчитаны путём капитализации соответствующих повременных платежей за период с сентября 2018 года по август 2028 года (полных десять лет) и составляют 1 851 960 рублей. В марте 2019 года Арбитражный суд Чувашии удовлетворил требование о включении данной суммы в первую очередь реестра требований.

18 апреля 2019 в арбитражный суд поступило новое заявление того же лица о переходе данных обязательств «Чувашавтотранса» к Российской Федерации.

«Соответствующее обязательство должника переходит к Российской Федерации в полном объеме, включая неуплаченные платежи за периоды до такого перехода, а также платежи, подлежащие начислению и уплате в соответствии с методикой расчета, приведенной в постановлениях правительства Российской Федерации о расчете капитализированных платежей», — напоминает суд.

Арбитражный суд Чувашии вынес определение о переходе обязательств «Чувашавтотранса» перед физлицом на сумму 1 851 960 рублей к Российской Федерации. Взыскание сумм капитализированных повременных платежей будет произведено за счёт казны РФ в лице Министерства финансов России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании ГУП «Чувашавтотранс» минтранса республики банкротом и открытии конкурсного производства. Предприятие обслуживало более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

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