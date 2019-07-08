Ашхабад, 8 июля 2019, 14:44 — REGNUM
С 1 января 2020 года будут на 10% увеличены размеры заработной платы работников учреждений, предприятий и объединений, финансируемых из бюджета. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Также на 10% должны будут вырасти пенсии, государственные пособия и студенческие стипендий.
Читайте также: Президент Туркмении: «Мы не должны успокаиваться на достигнутом»
Минимальный размер зарплаты будет определен в сумме 870 манатов (15 827 рублей), минимальной пенсии — 338 манатов (7 058 рублей) и базовая величина для исчисления госпособий — 322 маната (5 858 рублей).
Зарплаты, пенсии, пособия и стипендии планируется увеличить за счет усовершенствования структуры госучреждений, предприятий и организаций, а также повышения эффективности использования производственных мощностей и производительности труда.
Читайте также: В Туркмении больницы и поликлиники переведут на хозрасчет