Ашхабад, , 14:44 — REGNUM

С 1 января 2020 года будут на 10% увеличены размеры заработной платы работников учреждений, предприятий и объединений, финансируемых из бюджета. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Также на 10% должны будут вырасти пенсии, государственные пособия и студенческие стипендий.

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Минимальный размер зарплаты будет определен в сумме 870 манатов (15 827 рублей), минимальной пенсии — 338 манатов (7 058 рублей) и базовая величина для исчисления госпособий — 322 маната (5 858 рублей).

Зарплаты, пенсии, пособия и стипендии планируется увеличить за счет усовершенствования структуры госучреждений, предприятий и организаций, а также повышения эффективности использования производственных мощностей и производительности труда.

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