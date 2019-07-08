Бишкек, , 14:42 — REGNUM

Согласно прогнозам правительственных аналитиков, в 2019 году объем валового внутреннего продукта Киргизии сложится на уровне 595 млрд 900,3 млн сомов (около 543,6 млрд рублей), а рост экономики страны должен будет составить 4%, пишет «Tazabek».

В этот период промышленность произведет продукции на 112 млрд 250,6 млн сомов (102,4 млрд рублей), а рост промышленного производства достигнет 5,1%. Сельское хозяйство — 67 млрд 558,4 млн сомов (61,6 млрд рублей) и 3%, соответственно.

Сфера строительства по итогам 2019 года обеспечит вклад в экономику 54 млрд 459,3 млн (около 49,7 млрд рублей) и прирост на 9%. А сфера услуг — 277 млрд 801,6 млн сомов (253,4 млрд рублей) и на 2,9%, соответственно.

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На 2020 год прогнозируется объем валового внутреннего продукта Киргизии в размере 635 млрд 71,6 млн сомов (579,3 млрд рублей) и прирост ВВП — на уровне 3,6%.

Промышленное производство в будущем году должно будет улучшить свои показатели на 1,9% и обеспечить при этом вклад в экономику в сумме 117 млрд 455,5 млн сомов (более 107,1 млрд рублей). Сельское хозяйство — 70 млрд 880 млн сомов (более 64,6 млрд рублей) и прирост на 3,1%.

Сфера строительства обеспечит вклад в экономику 60 млрд 616,8 млн сомов (55,3 млрд рублей) при росте показателей на 10,1%. Сфера услуг — 296 млрд 778,4 млн сомов (270,7 млрд рублей) и прирост на 3,2%.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году объем валового внутреннего продукта Киргизии составил 557,1 млрд сомов (около 508,2 млрд рублей по текущему курсу) и увеличился при этом на 3,5% по сравнению с 2017 годом.

Киргизстанская промышленность в минувшем году произвела продукции на 5,4% больше, чем в 2017 году, сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство — на 2,7% больше, сфера услуг — на 2,2%, сфера строительства — на 7,8%.

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