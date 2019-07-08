Бишкек, , 14:39 — REGNUM

В 2018 году Киргизия экспортировала в другие страны 16,5 тонны золота на сумму около 45 млрд 882,7 млн сомов (41 млрд 854,2 млн рублей), пишет «Tazabek» со ссылкой на данные Союза ювелиров республики.

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Также, по имеющейся информации, в 2018 году Киргизия смогла продать за рубеж 8,5 тонны серебра, общая стоимость которого составила около 282,7 млн сомов (более 257,8 млн рублей).

Отмечается, что в сравнении с 2010 годом показатель экспорта золота снизился на 3,6% или на 0,6 тонны, а серебра — напротив, вырос на 129,7% или на 4,8 тонны.

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