Пермь, , 14:33 — REGNUM

Пермь на реализацию двух программ (государственной и региональной), где речь о ликвидации аварийного жилого фонда, в 2019 году получит из бюджетов разного уровня 2,2 млрд рублей. На эти средства в 2019—2020 годах планирует расселить 139 домов. Из аварийного фонда переселят 3,6 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

С начала 2019 года из аварийного жилья переехал 291 человек. Люди получили благоустроенные жилые помещения, социальную выплату или выкупную стоимость.

Как отметили в городском управления жилищных отношений, при формировании адресной программы чиновники старались сформировать списки таким образом, чтобы иметь возможность реализовать ее комплексно в рамках микрорайона или квартала. Это позволяет развить эти территории исходя из современных требований градостроительства: расширить дороги, создать парковые зоны, построить новое жилье, социальную инфраструктуру.