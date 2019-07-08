Москва, 8 июля 2019, 14:16 — REGNUM
Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву в 2020 году на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Разговор двух лидеров состоялся 8 июля по телефону, сообщается на сайте Кремля.
Также Путин и Нетаньяху обсудили вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, а также вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Кроме того, премьер-министр Израиля выразил соболезнования президенту России в связи трагической гибелью российских моряков в Баренцевом море.
Подробнее: Президент Израиля утвердил Нетаньяху на пост премьер-министра
Как сообщало ИА REGNUM, президент Израиля Реувен Ривлин утвердил премьер-министра Биньямина Нетаньяху на пост премьер-министра.
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