Москва, , 14:16 — REGNUM

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву в 2020 году на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Разговор двух лидеров состоялся 8 июля по телефону, сообщается на сайте Кремля.

Также Путин и Нетаньяху обсудили вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, а также вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Кроме того, премьер-министр Израиля выразил соболезнования президенту России в связи трагической гибелью российских моряков в Баренцевом море.

Подробнее: Президент Израиля утвердил Нетаньяху на пост премьер-министра

Как сообщало ИА REGNUM, президент Израиля Реувен Ривлин утвердил премьер-министра Биньямина Нетаньяху на пост премьер-министра.

Читайте также: Нетаньяху: Операции Израиля в Сирии безопасны для российских военных